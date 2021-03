عقب إطلاق نار.. الشرطة الأمريكية تلقي القبض على شخص بولاية كولورادو.. فيديو

نشرت وكالة رويترز للأنباء، فيديو، يظهر لحظة إلقاء القبض على شخص مصاب، عقب حادث إطلاق النار داخل متجر.

ويظهر في الفيديو ، اقتياد قوات الشرطة الأمريكية ، لشخص مقيد ، ومصاب في قدمه ، إلى سيارة الإسعاف في ولاية كولورادو الأمريكية.

وأصدرت الشرطة في ولاية كولورادو الأمريكية ، تحذير طوارئ؛ بسبب وجود مطلق نار نشط.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن الشرطة في بولدر، كولورادو، حذرت من وجود "مطلق نار نشط" في متجر "كينج سوبرس" في منطقة روكي ماونتن.

وطالبت الشرطة الناس بتجنب الاقتراب من المنطقة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشرطة تتعامل مع مطلق نار نشط في المتجر المذكور، بعد بلاغ عن إطلاقه النار على رجل في سيارته.

وأضافت الشرطة إنه بمجرد الوصول إلى موقع الحدث، بدأ المشتبه به في إطلاق النار عليهم.

