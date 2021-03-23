فيديو جراف.. تفاصيل تعرض الإعلامي إبراهيم عيسى للموت

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سرد تفاصيل الواقعة ماهر فرغلي، الباحث في الشئون الإسلامية، والذي حل ضيفا في الحلقة التي وقع بها الحادث في برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، حيث كتب خلال صفحته على موقع "فيسبوك": "نجونا من الموت أوالأستاذ إبراهيم عيسى والحمد لله".









ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نجاة الإعلامي إبراهيم عيسى من الموت من خلال الفيديو جراف التالي.

تعرض الإعلامي إبراهيم عيسى إلى حادث مفجع كاد أن ينهي حياته لولا تدخل العناية الإلهية التي أنقذت حياته في آخر ثوانٍ، وكان ذلك أثناء تصوير إحدى حلقات برنامجه المذاع عبر إحدى القنوات الفضائية.