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أخبار البلد

بحضور صلاح والنني وتريزيجيه.. شاهد| بعثة المنتخب في مطار القاهرة للسفر إلى كينيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، متوجهة إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. 

وتغادر بعثة المنتخب الوطني مطار القاهرة، عصر اليوم الثلاثاء، إلي كينيا على متن طائرة خاصة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران. 

وأجرى المنتخب الوطني مرانه الأخير، صباح اليوم، باستاد بتروسبورت، بقيادة حسام البدري المدير الفني، وشهد مران اليوم مشاركة الثنائي المحترف محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجية  لاعب أستون الإنجليزي بعد انضمامهما  إلى معسكر المنتخب مساء أمس بالإضافة إلى مشاركة عبدالله جمعه لاعب الزمالك بعد انضمامه للمعسكر . 

وحضر المران أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة والذي يترأس البعثة، ومعه عضو الاتحاد أحمد حسام عوض، ويأتى قرار البدري بخوض تدريب أخير للفراعنة فى ظل سعيه إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة كينيا والتى يسعى إلى الفوز بها لحسم التأهل إلى الأمم الإفريقية المقبلة بشكل رسمي .

وانطلق معسكر منتخب مصر الوطني لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري، أول أمس الأحد، على ملعب استاد القاهرة استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر على مدار يومي 25 و29 من شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أمم أفريقيا فى الكاميرون.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري ٢٨ لاعبا للدخول في معسكر مغلق، استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون، وضمت القائمة كلا من:
محمد الشناوي - محمود عبد الرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هاني -عمر جابر - أيمن أشرف - أحمد أبو الفتوح - أحمد حجازي - محمود حمدي الونش - علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر إبراهيم - محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد - حمدي فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد مجدي أفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف.
بحضور صلاح والنني وتريزيجيه.. شاهد| بعثة المنتخب في مطار القاهرة للسفر إلى كينيا
بحضور صلاح والنني وتريزيجيه.. شاهد| بعثة المنتخب في مطار القاهرة للسفر إلى كينيا
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