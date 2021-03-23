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مرأة

تعالج الإمساك .. تعرف على أهم فوائد تناول الحلبة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:28 م
فوائد الحلبة
فوائد الحلبة
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نهى هجرس
إذا كنت تحاول إنقاص وزنك أو الحفاظ على وزنك، فإن أفضل النتائج تأتي من مزيج ما بين إدارة النظام الغذائي والتمارين الرياضية وتغيير نمط الحياة، ولكن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تدعم جهودك وتعزز رحلتك الصحية، ويمكن أن تساعد الحلبة بعدة طرق.

ووفقا لما يقدمه موقع boldsky  إليكم ابرز فوائد بذور الحلبة على الصحة...

تحسن الهضم : يمكن أن تكون مياه الحلبة نعمة عند تناولها في الأشهر الباردة لأنها تدفئ الجسم وتساعد في هضم الطعام بسهولة، كما أنه مضاد طبيعي للحموضة ويثبت أنه مفيد في السيطرة على أعراض مثل الانتفاخ والتهاب المعدة . 

تتحكم في احتباس الماء والانتفاخ : يقلل ماء الحلبة من احتباس الماء والانتفاخ في الجسم، وهذا بدوره يؤدي أيضًا إلى انخفاض وزن الجسم.

تتحكم في مستويات السكر في الدم : قد يؤدي تناول بذور الحلبة إلى خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكرى.

تعالج الإمساك : تناول بذور الحلبة المنقوعة يساعد في تخفيف الإمساك، فهو غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وبالتالي يساعد في تخفيف جميع مشاكل الجهاز الهضمي.
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