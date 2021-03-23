قتلى وضحايا بالمئات للروهينجا في هذه الدولة

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بسقوط قتلى من أقلية الروهينجا الهاربة من ميانمار إلى بنجلاديش، وفق ما ذكرت صحف دولية.





وقالت المفوضية، إنه لقي 15 شخصا على الأقل حتفهم في حريق ضخم اندلع في مخيم للاجئين الروهينجا في بنجلاديش، فيما لا يزال 400 شخص في عداد المفقودين.





وذكر يوهانس فان دير كلاو، المسؤول بالمفوضية، اليوم الثلاثاء "إنه (الحريق) ضخم ومدمر"، مضيفا "ما زلنا لا نعرف مصير 400 شخص، ربما يكونوا وسط الأنقاض".





وأضاف أن المفوضية تلقت تقارير عن إصابة 560 شخصا بجروح، ونزوح 45 ألفا.





وقال مسئولون وشهود، إن حريقا ضخما اندلع في مخيمات اللاجئين الروهينجا في جنوب بنجلاديش، أمس الاثنين، ودمر آلاف المساكن.





ويعاني الروهينجا من أزمات كبرى في بلادهم، ويعيش نحو مليون من أقلية من ميانمار في ظروف بائسة داخل مخيمات في منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم .



