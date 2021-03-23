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الصحة: كميات كبيرة من لقاحات كورونا تصل مصر خلال أيام

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:50 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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هاني حسين
قال  الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، إنه على المواطن التسجيل على موقع الحصول على لقاح كورونا، وهناك تعليمات من وزيرة الصحة  بزيادة عدد  مراكز الحصول على التطعيم ووصلنا لـ 138 مركز على مستوى الجمهورية .

وأضاف محمد عبد الفتاح  في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  تم افتتاح 33 مركز تلقي لقاح كورونا في محافظة القاهرة".

 وتابع محمد عبد الفتاح:"  كميات كبيرة من لقاحات كورونا سوف تصل مصر خلال الأيام القليلة المقبلة ".

 واكمل محمد عبد الفتاح :" الاولوية في الحصول على اللقاح في الفترة الحالية لكبار السن واصحاب الأمراض المزمنة".

ولفت محمد عبد الفتاح:"  مع زيادة مراكز تلقي اللقاح لن يكون هناك قائمة انتظار مطلقا  وسيتم تسريع وتيرة حصول المواطنين على اللقاح، وما يقرب من 500 ألف مواطن سجلوا على موقع الحصول على لقاح كورونا "
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