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استشارى نفسى يفجر مفاجأة بشأن فوائد جلسات كهرباء المخ

الأربعاء 24/مارس/2021 - 11:50 ص
صدى البلد
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شيرين عادل
قال الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسى، إن العلاج بالجلسات الكهربائية أو جلسات تنظيم إيقاع كهرباء المخ يتطلب حالات معينة إجبارية تعانى من حالات الاكتئاب أو الانتحارية التى يصعب السيطرة عليها.


وأوضح "فرويز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جلسات كهرباء المخ هى عبارة عن نوبة صرع مصطنعة تستمر 3 ثوانٍ يفقد بعدها المريض الوعى ويصاب بنسيان تام حتى لتعرضه لهذه الجلسة والتى تحمى بدورها المريض، وهي غير مضرة على الإطلاق.


وأضاف أن جلسات كهرباء المخ مفيدة للغاية لهذه الحالات بالإضافة لمرضى الفصام العنيفة المسيطرة المشتملة على الهلاوس السمعية، ورغبته فى إيذاء الآخرين ويعقب ذلك العلاج الدوائى بأريحية مع المريض.


وأشار إلى أن مريض الفصام فى الغالب لا يحتاج لجلسات كهرباء بالمخ باستثناء حالة واحدة إذا ظهرت على المريض هلاوس سمعية مسيطرة تجعله مريض انفصام تشككى تجعله عرضة لإيذاء الآخرين وضرورة تقليلها عن طريق جلسات المخ عن طريق إعاددة الموجات المغناطيسية للمخ.


ولفت إلى أن جلسات كهرباء المخ تفيد المريض ولكن لا بد من الحرص الشديد بشأن هذا الأمر ومعرفة موعد إعطائها، وتجهيز غرفة جلسات الكهرباء والتخدير بغرفة العمليات عن طريق وجود 3 مساعدين مع الطبيب.
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