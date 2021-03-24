كلبشات في ليلة الزفاف.. السجن لعريس يدخل الحفل بطائرة

قرر عريس أن يدخل إلى حفل زفافه بطريقة مختلفة تتسم أكثر بالفخامة والأبهة، ولكن انتهى به الأمر مكبل الأيادي وسجينًا في أحد السجون الأردنية، ليس للطائرة فحسب بل لزيادة عدد المدعوين عن الحد المسموح.





كان العريس يستعد لحضور حفل زفافه وسط 300 مدعو، فقرر الدخول إلى الحفل عن طريق طائرة، بحسب ما نشرت صحيفة "السوسنة" الأردنية.





فقد هبط العريس بطائرة عمودية في مزرعة بمنطقة "بيرين" بالزرقاء، ولكن الشرطة ألقت القبض على العريس وتحول إلى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع دفع غرامة لمخالفة أمر الدفاع بإقامة حفل زفاف يزيد عن 20 مدعوا.





حيث تضع السلطات الأردنية قواعد وقوانين صارمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك طبقت عقوبات قاسية لمخالفي تلك الإجراءات.



