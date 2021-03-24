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تعليم

وزير التعليم : الامتحانات التي يتم عقدها من المنازل تكون مسرحًا للغش الجماعي

الأربعاء 24/مارس/2021 - 04:23 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أعن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لن يتم عقد امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي "من المنزل" هذا العام.

وقال وزير التربية والتعليم : أن الامتحانات التي يتم عقدها من المنازل تكون مسرحًا للغش الجماعي "بما يخل بتكافؤ الفرص" "ويفقد الامتحان من مضمونه" وكلنا نعلم ذلك جيدا.

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وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن عقد الامتحان من المنزل فقط  لو كان هدفه "تدريبي" ، أو كانت ظروف جائحة كوروما تحول تماما دون الحضور الى المدرسة ، ولكنه ليس حلا مثاليا طالما ان الكثيرين ما يزالوا يلجأون للتحايل على الامتحان!
واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لو التزم الجميع بالاعتماد على النفس وتفهم المجتمع التعليمي خطورة الغش ، لكان ممكنا الاعتماد على الامتحانات من المنزل وباذن الله نصل جميعا لهذه الثقافة من احترام العمل والتعلم وإدراك ان الغش جريمة في حق صاحبها وحق الآخرين.

وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط عقد امتحانات شهري أبريل ومايو لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وفي هذا التقرير ينشر موقع "صدى البلد" أبرز هذه الضوابط في نقاط: 

- ستعقد الامتحانات ورقيا وليس إلكترونيا.

-  سيتم عقد امتحانين مجمعين في نهاية شهر أبريل ونهاية شهر مايو بالمدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة وليس بالمنزل.

- الامتحان سيكون عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد في ورقة مجمعة، على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).

- سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.

-  درجة الفصل الدراسي الثاني ستمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة، وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل.

كما كشفت وزارة التربية والتعليم طرق تقييم وضوابط مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية العام الدراسي 2020-2021، حيث تتولى المدرسة عقد امتحانات مواد الهوية (اللغة العربية - الدراسات الاجتماعية - التربية الدينية - التربية الوطنية) لطلاب المدارس الدولية على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من الإدارة التعليمية.

الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملًا.

وبالنسبة للطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة، فسيتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط
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