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حوادث

ضبط شخص قتل كلبا ضالا بالشرقية

السبت 27/مارس/2021 - 01:29 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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مصطفى الرماح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بقتل كلب ضال بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص المشار إليه بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية – له معلومات جنائية) وبالفحص تبين قيامه بالتعدى على أحد الكلاب الضاله، مستخدمًا آله حادة محدثًا إصابته التى أودت بحياته، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بما جاء بمقطع الفيديو ، وأضاف أن الواقعة منذ حوالى عامين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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