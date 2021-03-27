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فن

بـ بيجامة .. سلمى رشيد بـ إطلالة من المنزل تبرز أنوثتها

السبت 27/مارس/2021 - 10:38 م
سلمي رشيد
سلمي رشيد
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محمد بدران
تألقت الفنانة المغربية سلمى رشيد في صورة جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من منزلها ظهرت فيها بإطلالة ناعمة تبرز من أنوثتها.


وظهرت  سلمى رشيد من خلال الصورة بـ بيجامة القطن المقلمة واختارت تسريحة شعر ناعمة وقامت بتركه منسدلا عبر ظهرها واكتافها، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.

ووضعت سلمى رشيد لمسات بسيطة من المكياج، واختارت اللون الكشميري كأحمر شفاه،  مع الآي لاينر الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.


ولدت الفنانة المغربية سلمى رشيد في 13 يونيو 1994 بمدينة الدار البيضاء، كانت طالبة جامعية بشعبة الاقتصاد وغيرت الوجهة إلى الإعلام لقربه من مجالها الفني، ولتحقيق رغبة دفينة في نفسها منذ الصغر، بزغ نجمها في برنامج اكتشاف المواهب أراب أيدل في نسخته الثانية على قناة إم بي سي 1، أطلق عليها الجمهور عدة ألقاب منها "السندريلا " و"السلطانة".

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