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ديني

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

الأحد 28/مارس/2021 - 10:03 ص
صدى البلد
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محمود ضاحي
ما كيفية قضاء الصلوات والنوافل لمن فاتته صلوات اليوم كاملًا؟ .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال الشيخ محمود شلبي خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه ان يقضيها لأنها دين فى رقبته الى أن يصليها.

وأضاف "شلبي" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك"، وهذا الحديث يبين أن رسول الله نص على أنه يجب قضاء الصلوات الفائتة فلو كانت الفرائض كثيرة فأفضل طريقة أن يقضي الإنسان هذه الفرائض مع كل فرض حاضر فرض من الذي عليه.

وتابع: "لكنها لو كانت فرضين أو ثلاثة أو صلوات يوم كامل فالأمر سهل وميسور ففى هذه الحالة لا نؤخر القضاء وإنما لو استطاعنا أن نقضيها كلها فنفعل ذلك فتصلي الفجر أولًا بنية القضاء ثم الظهر والعصر والمغرب والعشاء".



أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: نمت عن 5 صلوات فكيف اقضيها؟. 
 
ورد وسام، قائلًا: أن الترتيب أولى بمعنى ان تصل الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، لكن إذا استيقظت مثلا عند اذان صلاة العشاء واردت ان تلحق بالجماعة في المسجد فلك ان تفعل ذلك وتذهب الى المسجد وتصلي العشاء ثم تعود للمنزل وتصلي باقي الصلوات بترتيبها دون ان تضطر لإعادة صلاة العشاء التي صليتها جماعة.


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