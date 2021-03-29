برلماني يطالب بتعميم قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص بمعاينة المباني بكل المناطق

أشاد النائب يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بقرار مجلس الوزراء والذي ينص على تشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، موضحا أنه يعتبر خطوة على الطريق الصحيح للتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني.





وأشار " كدواني" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، إلى أنه على مدار سنوات سابقة عانت منظومة البناء بسبب الإهمال، مشيرا إلى كثرة مخالفات البناء والعشوائيات المليئة بالعمارات الآيلة للسقوط.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة ملف مخالفات البناء الغير مرخصة، لافتا النظر إلى أن عقار جسر السويس الذي إنهار منذ عدة أيام تم تسجيل ضده مخالفات، لبناءه أربع أدوار مخالفين بالعقار.





واوضح البرلماني يحيي كدواني، انه يجب أن تشمل اللجنة المختصة القائمة على هذا الامر العديد من الخبراء والمختصين، فضلا عن إعطاءها كافة الصلاحيات وتنفيذ قراراتها بشكل سريع دون مماطله، مطالبا بتعميم هذا القرار وليس إقتصاره على أماكن معينه، من اجل إنهاء هذه الكوارث التي تدمي وتفزع قلوبنا، مقدما خالص التعازي لأسر الضحايا الذين لقو ربهم بعد إنهيار عقار جسر السويس ومتمنيا الشفاء العاجل لجميع مصابي هذا الحادث.





وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة فنية تختص بمعاينة المباني، والمحلات، والورش، والمصانع، بمنطقة عمر بن الخطاب، والشوارع الجانبية لها، وشارع جمال عبدالناصر، بمنطقة جسر السويس، والتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة بها وحالتها وتحديد مدى سلامتها.





وأشار القرار في مادته الاولى إلى تشكيل اللجنة، المشار إليها، برئاسة ممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعضوية كل من: ممثل عن الكلية الفنية العسكرية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن مركز بحوث البناء والإسكان، وممثل عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إلى جانب اثنين من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس يختارهما رئيس الجامعة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تعد اللجنة الفنية تقريرا مُفصلا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه، يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، وألزم القرار الجهات المختصة بالتنفيذ.