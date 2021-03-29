الإحصاء يكشف أسباب حدوث انخفاض في دخل الأفراد ونسبة التأثر بالريف والحضر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن تأثير فيروس كورونا على مستوى الدخل خلال الفترة من يونيو إلى نهاية ديسمبر 2020.





وكشفت الدراسة التي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، عن تسبب جائحة كورونا فى حدوث تغير ملموس بدخل الاسرة، موضحة أن بعض الأنشطة الاقتصادية تأثرت بالجائحة مما أدى إلى انخفاض مباشر في الطلب على العمالة بسبب انخفاض الطلب على النشاط وغلق بعض المنشآت وانخفاض الاجر وإغلاق المدارس والجامعات لفترة مؤقتة، فضلا عن انخفاض مساعدات أهل الخير ومساعدات الجمعيات الاهلية.





وأوضحت الدراسة أن الاسباب التي أدت إلى حدوث انخفاض في دخل الأفراد في ظل أزمة كورونا، كانت أعلى نسبة فيها تخفيض الاجر بنسبة 34.4% يليها غلق النشاط نهائيا بنسبة تصل إلى 32% ثم الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 12.5%، وانخفاض الطلب على النشاط بنسبة 5.8% .





وأظهرت الدراسة تقارب نسب انخفاض الدخل بين الحضر والريف، حيث سجل انخفاض الاجر نسبة 32.7% في الحضر و35.6% في الريف، وبسبب غلق النشاط نهائيا سجل في الحضر 33.0% وفي الريف 31.3%، وبالنسبة للإجراءات الاحترازية سجل في الحضر 13.0% مقابل 12.2% في الريف.