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فن

سارة نخلة تروج لـ مسلسل القاهرة كابول... شاهد

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
روجت الفنان سارة نخلة لـ مسلسلها الجديد  " القاهرة كابول" الذي سيعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني2021 ، من خلال نشر بوستر المسلسل  عبر حسابه على "انستجرام" .

وعلقت سارة نخلة قائلة " شخصية حرّة من مسلسل القاهرة كابول
رمضان ٢٠٢١ بإذن الله ".

مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.
وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.

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