برنامج ندوات لتوعية طلاب جامعة العريش بخطورة فيروس كورونا

انطلقت اليوم الخميس ، أولى برامج ندوات التوعية لتكثيف الرسالة الإعلامية وذلك بتشديد الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا بجامعة العريش ، وذلك بتكليف من الدكتور طارق شوكة مدير عام مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء , وتوجيهات الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائى .

و قال الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة انطلاق حملات توعوية مكثفة ضد كورونا بجامعة العريش للتوعية واتخاذ التدابير الوقائية ، وذلك على مدار شهر أبريل 2021م .، و ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة العريش ومديرية الشئون الصحية.



وأكد الدكتور حاسم حمدي، أن توجيهات الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة ، بتكثيف حملات التوعية داخل الكليات والمدن الجامعية ، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء لتوعية الطلاب بأعراض الفيروس الجديد وطرق الحفاظ على الصحة العامة، والتعريف بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى أو الإصابة بالفيروسات.

من جانبه، أشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والاعلام الصحي بمديرية الصحة الى تكليفات مدير عام الصحة بتكثيف الرسالة الإعلامية لحث طلبة الجامعة بالعريش على اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا ، و اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا الفيروس المستجد، وتوضيح جهود وتعليمات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا ، والتركيز على تشديد الاجراءات الوقائية والاحترازية داخل الجامعة وأماكن المحاضرات .





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