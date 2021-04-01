وزير القوى العاملة يسلم 10 ألاف وثيقة للعمالة الغير منتظمة بأسوان

قام محمد سعفان، وزير القوى العاملة اليوم الخميس بتسليم الوثائق التأمينية والشنط الرمضانية لـ10 آلاف و465 من عمال المقاولات والمحاجر والمناجم والصيادين بمحافظة أسوان، وذلك بحضور اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، ومحمد عبد الوهاب، مدير عام القوى العاملة بأسوان.
وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استقبل ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وزير القوى العاملة محمد سعفان فى بداية جولته بالمحافظة، حيث من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به الوزير في هذا الخصوص.
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وقال وزير القوى العاملة، إنه سوف يتم الاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى بجميع المحافظات، حيث يجري حاليا حصر هذه الفئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبورسعيد، بعد الانتهاء من حصرها بمدينة العلمين الجديدة .
ويأتي ذلك بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، ويتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل عامل مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.
وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استقبل ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وزير القوى العاملة محمد سعفان فى بداية جولته بالمحافظة، حيث من المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتسليم وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعد به الوزير في هذا الخصوص.
وأقرأ أيضًا:
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وقال وزير القوى العاملة، إنه سوف يتم الاستمرار في حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى بجميع المحافظات، حيث يجري حاليا حصر هذه الفئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبورسعيد، بعد الانتهاء من حصرها بمدينة العلمين الجديدة .
ويأتي ذلك بهدف تسجيلهم وعمل قاعدة بيانات متكاملة وسليمة تمهيدا لشمولهم على أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، ويتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى لكل عامل مثبت مهنته ببطاقة الرقم القومى باعتبارهم من فئة العمالة غير المنتظمة.