مكتبة دار المعارف بأسوان إضافة حقيقية لمحبي القراءة والفكر.. شاهد

يومًا بعد يوم تزداد شعبيتها واهتمام القراء ومحبي الفكر والثقافة بها إنها مكتبة دار المعارف بأسوان والتي تضم سلسلة من الكتب والمقتنيات المتعددة ، وإصدارات الناشرين المصريين والعرب .





وللتعرف على ما شهدته مكتبة دار المعارف فرع أسوان من تطوير وتحديث تلقى " صدى البلد " عبر منصتها الضوء على نبذة تعريفية عن تاريخ الدار وإسهاماتها في تاريخ الثقافة العربية حيث تم إطلاق كتاب تذكاري في عام 2015 بعنوان «دار المعارف: 125 عامًا من الثقافة»، وهو أول كتاب يوثق لتاريخ «دار المعارف» وتاريخها منذ تأسيسها عام 1890، مرورًا بتأميمها عام 1963، وصولًا إلى المرحلة الحالية من تاريخها. كما عرض الكتاب تفصيلًا تاريخ الدار في النصف الأول من القرن العشرين، ويركز الضوء على الدور الذي لعبه صانع نهضتها الكبرى الرائد اللبناني شفيق نجيب متري.





وكان متري قد أنشأ الدار عام 1890 باعتبارها مطبعة تجارية في الطابق الأرضي من منزل كبير كان يحمل رقم «70» بشارع الفجالة (اشتهر آنذاك بشارع المطابع) ، وفي عام 1910 حدث تطوير لـ«دار المعارف للطباعة» بأن أصبحت «دار المعارف للنشر»، وتم ذلك بعد استئجار دكان في المنزل نفسه السابق وجعلته «مكتبة دار المعارف».





وفي عام 1953 تغير ترقيم العقارات بشارع الفجالة فأصبحت تحمل رقمها الحالي، وهو رقم «9» شارع الفجالة، وهو حاليًا أحد فروع «دار المعارف». ومع زيادة أعمال نشر الكتب بـ«دار المعارف» قامت ببناء المبنى الحالي، حيث انتقلت إليه في 1 مارس (آذار) 1950، وكان آنذاك يحمل رقم 5 شارع ماسبيرو ، وفيما بعد تغير اسم الشارع ورقم العقار ليصبحا باسمها الحالي، وهو رقم «1119» طريق كورنيش النيل، بجوار مبنى الإذاعة والتلفزيون.





وفي عام 1963 جرى تأميم كثير من المنشآت العامة ومن ضمنها «دار المعارف» حاليًا يوجد لـ«دار المعارف» 21 فرعًا في الجمهورية تقوم بعرض وبيع كل إصدارات «دار المعارف». وأثرت الدار المكتبة العربية بالنشر لكثير من كبار الكتاب أمثال طه حسين، وتوفيق الحكيم، والمازني، ومحمد مندور، وإبراهيم ناجي، وأحمد حسن الزيات، وعائشة عبد الرحمن، وشوقي ضيف، وأحمد مستجير.





أما عن مكتبة دار المعارف بأسوان تحدث " محمود " أحد أبناء الدار التي تقع بكورنيش النيل بجوار بنك ناصر الاجتماعى بمدينة أسوان حيث أثريت الدار عقب إفتتاحها بالعديد من الأقسام للقراء ومحبى الفكر والثقافة لتضم قسم زخائر العرب والذي يضم نحو 100 عنوان لكتابات الكاتب فيما يخص الأدبيات لكبار الكُتاب ، ثم قسم شوقي ضيف الكاتب العريق الذي تبنته الدار والذي أصدر مجموعة من الكتب في الشعر والنحو ، وكذا ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي وما قبل الإسلام ، ثم قسم اللغة العربية والنحو بمختلف كتبه وتصنيفاته ، ثم قسم القرآن الكريم وتفسيراته من مجلدات وكتب ، وقسم عبد الحليم محمود وعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ .





وكذا قسم الإسلاميات ، والمجلدات الإسلامية والفلسفية ، وقسم الأطفال " ألوان في ألوان " حيث اهتمت دار المعارف بتخصيص كتب تثري الأطفال بمختلف أعمارهم من كتب دينية وتاريخية مثل روائع المعمار الإسلامي ، وآثار في متاحف العالم ، وكتب عريقة لأحمد برانق ، هذا بالإضافة إلى المكتبة الخضراء التي يوجد بها ما لا يقل عن 80 أو 87 عنوان لكتابات الكاتب العريق يعقوب الشراوني ، علاوة على كتب مصرية وغير مصرية ، بجانب موسوعة المغامرون الخمسة ، ثم قسم السياسة والتاريخ ، وقسم الفلسفة ، وقسم علم النفس والاجتماع لكتاب تبنت إصداراتهم الدار كعباس محمود العقاد ، وطه حسين ، ومصطفى محمود وشوقي ضيف وغيرهم كثيرين .





وكانت قد شهدت دار المعارف بأسوان لأول مرة توفير روايات الأدب العالمي المترجمة داخل هذا الصرح الفكري والثقافي والعقلي ليمثل إضافة حقيقية للدار من خلال توفير هذه النوعية لتلبية مطالب القراء ، هذا بجانب وجود قسم التنمية البشرية ، وقسم للمرأة والطفل والمطبخ ، والمكتبة المستوردة العملية والترفيهية بتخفيضات 50٪ ، وقسم القانون .





وهناك الدور الثاني العلوي بالدار والذي يضم مقتنيات جديدة للناشرين العرب والمصريين في بادرة هي الأولي ، فيوجد الدار المصرية اللبنانية ودار الفيروز وديوان العرب ، والياسمين ، ورايا توك ، والمفكر العربي ، ونهضة مصر ، والمؤسسة العربية للعلوم والثقافة ، والمكتب العربي ، والمؤسسة المصرية الروسية الثقافية ، بجانب دار الكتاب العربي .





وقال بأن مواعيد عمل الدار تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا وتمتد حتى الحادية عشر لتلبية رغبات القراء ، وقريبًا ستوفر دار المعارف خدمة التوصيل للمنازل للحفاظ على سلامة محبي القراءة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





هذا وكان أفتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، وسعيد عبده رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف ورئيس إتحاد الناشرين المصريين أعمال التطوير والتحديث لمكتبة دار المعارف .





وأشاد أشرف عطية بالمظهر اللائق المشرف الذى ظهرت عليه دار المعارف عقب إجراء أعمال التطوير بها لتكون إضافة هامة ونموذجية لأبناء المحافظة من القراء ومحبى الفكر والثقافة لتحقيق الإستثمار الأمثل لمقتنيات ومحتويات الدار ، مقدمًا شكره لمسئولى دار المعارف على الخصومات التي أقرتها لمختلف إصداراتها والتي تصل إلى 50 % ضمن المبادرة التي أطلقتها مؤخرًا تحت شعار ( أسرة تقرأ .. أمة تنهض ) وضمن برنامج التطوير الذى تقوم به المؤسسة العريقة بفروع مكتباتها على مستوى الجمهورية .





والجدير بالذكر بأن فعاليات إفتتاح أعمال تطوير مكتبة دار المعارف بأسوان والتي تعد واحدة من أكبر مكتبات الدار وتخدم شريحة كبيرة من القراء قد شهدت الإعلان عن تدشين ملتقى الناشرين المصريين والعرب والذي يهدف لفتح مزيد من قنوات التواصل بين الناشرين المصريين وأشقائهم العرب حيث سيشارك فى الإحتفال نحو 100 ناشر مصرى ، إضافة إلى أكثر من ٢٠ ناشر عربى بأحدث ما صدر لديهم لتضم مكتبة دار المعارف فرع أسوان عشرات الآلاف من أهم الإصدارات العربية في مختلف المجالات .





كما قدمت دارالمعارف لزوارها بمناسبة الإفتتاح خصومات هائلة لطلاب الجامعة والبحث العلمي ، وشهدت فعاليات الإفتتاح أيضًا تقديم فقرات غنائية وفنية لفريق " أفرو جيت الموسيقي " بقيادة الفنان خالد عاطف ، بجانب مشاركة طلاب كليات الإعلام والآداب والتربية في تنظيم الحفل كمتطوعين لخدمة الثقافة وللتوعية بأهمية دورها في النهوض بالمجتمعات .