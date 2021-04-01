ريهام عبد الغفور عن نقل المومياوات: حدث كبير يظهر حضارتنا وتاريخنا

يترقب العالم كله خلال الساعات المقبله مشهدا تاريخيا يتابعه العالم أجمع وهو نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة، يوم 3 أبريل وسط احتفال أسطوري لن يتكرر كثيرًا تنقله على الهواء أكثر من 400 قناة تليفزيونية، بحسب ما أعلنت الحكومة في اجتماعها الأحد الماضي.





وقالت النجمة ريهام عبد الغفور " حدث نقل المومياوات كبير ومهم جدا وهيشاور علي حضارتنا وتاريخنا".

أضافت " هيخلي الناس تعرف أننا حضارة قديمة وكبيرة وقويه ومشرفة ".





اختتمت " كنت أتمني أن أشارك في هذا الحدث .. وعلى الرغم من عدم مشاركتي لكني سأزال فخورة بحدث مثل ذلك ".





يذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتجهيز موكب المومياوات الملكية حيث تم ترميمها بشكل كامل بأحدث الطرق العلمية الحديثة، ووضعها داخل كبسولة النيتروجين، ويتم في الوقت الحالي وضع اللمسات الأخيرة تمهيدًا لنقلها إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وتم اتباع جميع طرق الحماية للمومياوات، حيث تم وضع وسائد مصنوعة من مواد طبيعية لا تتفاعل مع مواد التحنيط بالمومياء، كما تم دراسة أماكن ضعف وقوة كل مومياء، كما قام المرممين بوضع دعائم في الأماكن الضعيفة لكل مومياء، وسيتم نقلها على سيارات مجهزة، وسيكون على مدار خط سير الموكب سيتم تزيين المسار بصور دعائية للموكب