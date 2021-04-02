البحرين تدين هجوم الحوثيين على مدينة خميس مشيط بالسعودية

أعربت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الجمعة، عن إدانتها لمحاولة مليشيات الحوثي، استهداف المدنيين في مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.





وقالت الخارجية البحرينية في بيان، إن "مملكة البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرتين مسيرتين تجاه مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، في استهداف متواصل وممنهج للأعيان المدنية والمدنيين الآمنين، مشيدة بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما".





وأكدت الخارجية البحرينية على تضامن مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في ما تتخذه من إجراءات وتدابير لردع هذه الاعتداءات الآثمة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتبرهن على اصرار ميليشيا الحوثي على مواصلة الحرب وتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.