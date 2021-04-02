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حوادث

ضبط لص يسرق متعلقات المترددين على المحال التجارية بالجمالية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:48 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن من ضبط لص يسرق متعلقات المترددين على المحال التجارية بالجمالية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جرائم السرقات.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء "مسجل شقى خطر- سرقات عامة" وبحوزته حقيبة يد بداخلها هاتف (محمول ، مبلغ مالى "مجهولين المصدر").

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات ، إعترف بسرقتهم من إحدى السيدات حال تواجدها بأحد المحال التجارية بأسلوب "المغافلة".

وأمكن التوصل للمجنى عليها وبإستدعائها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة.

وأضاف المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"وإعترف بإرتكاب عدد (4 ) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقر بقيامه بالتصرف فى متحصلات تلك الوقائع ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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