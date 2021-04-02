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ديني

وزير الأوقاف: سيدنا داوود كان ملكا نبيا وعمل صانعا للحديد.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:27 م
وزير الأوقاف: سيدنا
وزير الأوقاف: سيدنا داوود كان ملكا نبيا وعمل صانعا للحديد
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي قال في حديثه الشريف "ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده".

وأضاف وزير الاوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الصحابة بمحافظة المنيا، أن سنة الحياة قائمة على العمل والاجتهاد والإتقان والأخذ بالأسباب، حيث يقول الله في كتابه العزيز "هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ".

وأشار إلى أن الله أمر بالسعي في الأرض من أجل الأكل، وليس بالتواكل والتخاذل فوقتها لن يجدوا الأكل.

وأوضح، أن الدين الحنيف يأمر دائما بالعمل والاجتهاد، ولا أدل على ذلك من الحديث السابق، الذي يشير إلى الأنبياء أنفسهم كانوا يعملون ويأكلون من عمل أيديهم، فما من نبي إلا وعمل عملا في دنياه ليعيش منه.

وتابع: خص النبي في حديثه الشريف "ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داوود عليه السلام كان يأكل من عمل يده" بالرغم من أن كل الأنبياء كانوا يعملون، لأن سيدنا داوود كان ملكا نبيا ، فلم يكن يعمل لحاجة إلى المال أو العمل، ولكن كان له من الملك ما يكفيه، ومع ذلك كان يعمل لشرف العمل.

وذكر أن سيدنا داوود لم يكن يعمل عملا عاديا، ولكنه كان يعمل في أصعب الأعمال، وهو صنعة الحديد.
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