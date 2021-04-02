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أخبار البلد

1400 حضروا.. مد التسجيل بـ عمومية الصحفيين ساعة لعدم اكتمال النصاب |صور

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:37 م
نقيب الصحفيين ورئيس
نقيب الصحفيين ورئيس اللجنة المشرف على الانتخابات
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عبدالوكيل ابوالقاسم - محمد بدران - صلاح مهدى
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، مد التسجيل بـ كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين حتى الثانية ظهرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وبلغ عدد الأعضاء المسجلين في كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ فتح باب التسجيل في العاشرة صباحا وحتى الآن 1400 عضو من أعضاء الجمعية المقيدين بـ جداول المشتغلين.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأعلن مد التسجيل بكشوف حضور الجمعية العمومية ساعة حتى الواحدة ظهرا لعدم اكتمال النصاب القانوني. 

ويتطلب اكتمال النصاب القانوني، لصحة انعقاد الجمعية العمومية حضور نحو 2420 صحفي يمثلون 25٪ +1 من عدد المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة، إعمالا لنص المادة 33 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ويتضمن جدول الأعمال ما يلي:
١-  التصديق على محضر الجمعية العمومية المنعقدة فى 15 مارس 2019.
 
2- التصديق على تقرير مجلس النقابة عن الفترة من (مارس 2020) حتى ( فبراير 2021).

3 – اعتماد الحساب الختامى للسنة المنتهية فى 31- 12- 2019، وكذلك المنتهية فى 31- 12- 2020، وإقرار مشروع الميزانية التقديرية لسنة 2021.

4- إجراء الانتخابات على منصب النقيب، والتجديد النصفى لـ(6) من أعضاء المجلس فى حالة الإعادة على منصب النقيب تجرى الانتخابات فى اليوم التالى من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

 5- ما يستجد من أعمال.
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