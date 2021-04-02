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السياحة والآثار تعلن عن سبب نقل المومياوات إلى متحف الحضارة.. فيديو

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:44 م
نقل المومياوات من
نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى الفسطاط
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محمد القاضى
قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إنه يتم الإعداد لموكب نقل المومياوات منذ عامين.
 
وأضافت سها بهجت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان بذلت مجهود كبير في مباني التحرير وكل الوزارات شاركت في هذا الحدث الهام، مشيرة الى أن الترتيب لموكب المومياوات الملكية تم منذ فترة، والعمل يتواصل ليلا ونهارا، نظرا لأهمية الحدث.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، أن الموكب يضم أهم الملوك الذين حكموا مصر في العصر الحديث، والأكثر احتفاظا بجودة المومياء الموجودة حاليا.

وأشارت إلى أن سبب نقل المومياوات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة باعتباره مكانا دائم للمومياوات، حيث تم إعداد مكان خصيصا يتناسب مع عظمة المومياوات، ويحاكي المكان الذي تم اكتشاف الملوك به، وسيكون مؤهل بطريقة مبهرة لجميع الزائرين.

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