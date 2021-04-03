بعد فصله من المعهد.. نداء عاجل من برلماني للتعليم العالي بشأن أزمة محمد صلاح

وجه الدكتور حسام المندوة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، نداء لوزارة التعليم العالي، بشأن أزمة حقيقة للاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق نادي ليفربول الانجليزي.





وقال المندوه، في حواره مع الإعلامية ياسمين علي، مقدمة برنامج الجمعة في مصر، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء أمس الجمعة، إنه :"عندنا بطل ورمز كبير لمصر والمصريين، وهناك كلام لا يليق ينشر ويخرج عن أنه مفصول من المعهد الذي يدرس فيه وهذا الكلام لا يليق".





وأضاف أنه لابد من حل أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح، ومن الممكن عمل امتحان "اون لاين" لصلاح عبر الإنترنت، بحيث يتم حل المشكلة وهو في انجلترا.



