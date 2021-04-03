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رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

السبت 03/أبريل/2021 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يلتقي الزمالك اليوم مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب 5 جويلية.

وتقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.

يتصدر الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ثم مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين وأخيرًا تونجيث السنغالي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وأكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لفريق الزمالك على أهمية مباراة مولودية الجزائر المقرر لها غدا باستاد 5 جويلية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشدد على أن هناك تركيز من لاعبي الفريق  لتحقيق الفوز غدا.

وأضاف أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية وهناك حالة من التفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط للتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية للبطولة.

وشدد المدرب المساعد على صعوبة المباراة ولكنه أكد على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تخطي عقبة بطل الجزائر.

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