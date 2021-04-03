موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلتقي الزمالك اليوم مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب 5 جويلية.
وتقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر، في التاسعة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4.
يتصدر الترجي التونسي جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، ثم مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين وأخيرًا تونجيث السنغالي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
وأكد أحمد عبد المقصود المدرب المساعد لفريق الزمالك على أهمية مباراة مولودية الجزائر المقرر لها غدا باستاد 5 جويلية في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وشدد على أن هناك تركيز من لاعبي الفريق لتحقيق الفوز غدا.
وأضاف أن جميع اللاعبين في حالة بدنية وفنية جيدة للغاية وهناك حالة من التفاؤل داخل المعسكر بتحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط للتمسك بأمل التأهل لدور الثمانية للبطولة.
وشدد المدرب المساعد على صعوبة المباراة ولكنه أكد على ثقته في قدرات لاعبي الزمالك على تخطي عقبة بطل الجزائر.