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رياضة

جماهير قليلة تؤازر مولودية أمام الزمالك

السبت 03/أبريل/2021 - 08:39 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
تواجدت أعداد قليلة من جماهير مولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية الذي يستضيف لقاء فريقهم أمام نادي الزمالك المقرر له في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويأتي تواجد الجماهير رغم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المباريات بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:
حراسة المرمى : محمود جنش 
خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد  - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي 
خط الهجوم : مروان حمدي. 
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.
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