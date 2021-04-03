جماهير قليلة تؤازر مولودية أمام الزمالك

تواجدت أعداد قليلة من جماهير مولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية الذي يستضيف لقاء فريقهم أمام نادي الزمالك المقرر له في التاسعة مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويأتي تواجد الجماهير رغم قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة المباريات بدون جماهير بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأعلن المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون عن تشكيل مواجهة المولودية وجاء كالتالي:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : حازم إمام – محمود حمدي الونش – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي
خط الهجوم : مروان حمدي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وإمام عاشور وإسلام جابر وحميد أحداد.