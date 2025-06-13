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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مظاهرات غاضبة في قم الإيرانية تطالب بالانتقام من إسرائيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

في رد فعل شعبي غاضب على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدة مواقع في إيران فجر الجمعة، تجمع المئات من المتظاهرين أمام مسجد جمكران في مدينة قم، مطالبين بـ"عقاب صارم" لإسرائيل.

وشهدت المدينة، التي تعد من أقدس المدن الشيعية وتقع على بعد 140 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران، هتافات مناهضة لإسرائيل ورفع للأعلام الإيرانية، في مشهد بثته وكالة أنباء تسنيم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التحرك الشعبي في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الواسع، الذي أسفر عن مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى تقارير عن سقوط نساء وأطفال بين الضحايا، ما أثار موجة غضب عارمة داخل إيران وخارجها.

قم طهران إيران إسرائيل

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