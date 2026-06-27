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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الوادي الجديد تنفذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نفذت محافظة الوادي الجديد  فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية بالشوارع والميادين بحي السبط بمدينة الخارجة، وذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد متمثلة في إدارة التنمية الرياضية، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة “الإدارة العامة للقاعدة الشعبية”.


المشروع القومي للياقة البدنية

وجرى تنفيذ الفعالية وشملت مجموعة من تمرينات اللياقة البدنية والحركة، وذلك في إطار نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المواقع المفتوحة وتعزيز التواجد الرياضي داخل الأحياء.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن الخطة الأسبوعية التي تُطبق كل يوم جمعة في حي مختلف بمدينة الخارجة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتحويل الشوارع والميادين إلى مساحات نشطة لممارسة الرياضة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد الشباب والرياضة

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