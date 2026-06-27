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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمراكز ومدن المحافظة

صيانة الإنارة العمومية
صيانة الإنارة العمومية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، انتظام أعمال صيانة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار خطة المحافظة المستمرة لرفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وشملت الأعمال إصلاح الأعطال الكهربائية، واستبدال المصابيح التالفة، ومراجعة كفاءة تشغيل أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وتحسين مستوى الرؤية خلال ساعات الليل.

تحرك تنفيذي 

وأكد محافظ الغربية أهمية المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتعامل الفوري مع أي أعطال قد تؤثر على كفاءة منظومة الإنارة، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات الميدانية للحفاظ على مستوى الخدمات وتحقيق أعلى درجات السلامة للمواطنين.

اخبار محافظة الغربية توجيهات حل مشكلات المواطنين رفع كفاءة الخدمات

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