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منوعات

سيدة تنتقم من حبيبها بشكل مرعب بعد خيانته لها

السبت 03/أبريل/2021 - 09:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف

انتقمت سيدة غيورة من حبيبها بطريقة بشعة ومريبة،  بعد أن اكتشفت خيانته لها في تايوان.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أقدمت امرأة غيورة على إنهاء ذكورة حبيبها، عبر قطع عضوه التناسلي وإلقائه في المرحاض انتقاما من خيانتها من قبل حبيبها.


وقال الضحية، الذي تم التعرف عليه باسمه  هوانج ، إنه استيقظ من ألم شديد ليجد جزءًا من عضوه التناسلي مقطوعًا.


 كان الرجل البالغ من العمر 52 عامًا قد نام عميقًا بعد تناول وعاء من معكرونة الدجاج المنقوعة في النبيذ في منزله في بلدة Xihu في مقاطعة Changhua في تايوان.


 استيقظ والد لثلاثة أطفال ليجد أنه `` ينزف بشدة '' وأن 20 في المائة من عضوه التناسلي قد قطع ، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.


زُعم أن صديقته ، التي تدعى فونج ، 40 عامًا ، استخدمت مقص  المطبخ لإخصاء حبيبها الخائن، وفقًا لتقارير تايبيه تايمز.

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