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توك شو

مونيكا حنا: موكب المومياوات أعاد لرجل الشارع البسيط الرغبة في معرفة تاريخه

السبت 03/أبريل/2021 - 10:37 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشفت  الدكتورة مونيكا حنا عميدة كلية الاثار والتراث الحضاري بالاكاديمية العربية باسوان أن موكب المومياوات  وعظمته أحيت في الشعب المصري حب القراءة والرجوع لتاريخه قائلة : "  من الصبح وكل ماحد يقابلنا يقلي عاوز كتاب  أقراه  عن المصريين القدماء وعاوزين يشوفوا  المومياوات وكل الناس الي مكنتش مهتمة   ولا تعبأ  بفكرة المومياوات  من المصريين البسطاء في الشارع ".


وأكدت في لقاء  عبر برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن تاثير موكب المومياوات على الشارع   المصري  يساوي مجهود مئة عام  لمحاولة إقناع المواطنين بالقراءة في هذا التاريخ وإستعادة  تاريخ الاجداد  ".

واوضحت أن تأثير الموكب العظيم  اثر على الطبقة البسيطة في الشارع قائلة : " بتكلم عن المواطن البسيط   المصري  حتى الكوميكس  الي إتعملت على السوشيال ميديا  انا سعيدة بيها  لانها بتدل على فهم وإدراك والتعبير ببساطة وفقاص لثقافة صانيعها   ".

 وذكرت ان موكب اليوم شمل أربعة  ملكات في تاريخ مصر القديمة وأهمها حتشبسوت وتي زوجة أمنحوتب الثالث قائلة : " حتشبسوت حكمت كملكة حتى وفاتها   ولم تكن زوجة للملوك بالاضافة للملكة تي زوجة الملك أمنحوتب الثالث  وكانت من اقوى النساء في البلاط الملكي وحماة " نفرتيتي   " وأثرت كثيرًا في تكوين الاخيرة " .
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