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أخبار البلد

أحمد يوسف عن المومياوات الملكية: أكبر مشروع عملت عليه في حياتي

السبت 03/أبريل/2021 - 11:43 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
اعرب احمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة عن سعادته بنجاح حدث نقل المومياوات واصفا انه أهم وأكبر مشروع عملت عليه في حياتي حتى الآن.


أشار يوسف عبر صفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انه يتصادف أن يكون ذلك إحتفالا بمرور ٤٠ عاما على إنشاء هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومع نهاية العام الثالث لتولي رئاستها كأصغر رئيس هيئة في تاريخها والأطول مدة من خارج الجهاز الإداري للدولة.


ووصف يوسف الحدث بأنه تتويج للجهود الكبيرة في السنوات القليلة الماضية، قاىلا:  أشكر زملائي في الهيئة ومبروك لمصر والمصريين على هذا الحدث الفريد التاريخي.
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