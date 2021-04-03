أحمد يوسف عن المومياوات الملكية: أكبر مشروع عملت عليه في حياتي

اعرب احمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة عن سعادته بنجاح حدث نقل المومياوات واصفا انه أهم وأكبر مشروع عملت عليه في حياتي حتى الآن.









أشار يوسف عبر صفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انه يتصادف أن يكون ذلك إحتفالا بمرور ٤٠ عاما على إنشاء هيئة تنشيط السياحة المصرية، ومع نهاية العام الثالث لتولي رئاستها كأصغر رئيس هيئة في تاريخها والأطول مدة من خارج الجهاز الإداري للدولة.







