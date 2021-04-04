نقل المومياوات الملكية.. خبيرة اتيكيت عن الرئيس السيسي: واثق الخطوة يمشي ملكًا

وصفت خبيرة الإتيكيت ماجى الحكيم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بالفسطاط، بقولها "واثق الخطوة يمشي ملكا"، موضحة أن الرئيس السيسي جاء لحكم مصر من خلفية عسكرية، وبالتالي جلسته وهو مستند بيديه على ركبته، ووقفته، وحتى طريقته في المشي كما يقول الكتاب، نحن ندرسها في علم "الاتيكيت" للرجال، كنموذج للشخص الواثق في نفسه في جميع تعاملاته، ويجب أن يسير الجميع على هذا النهج.





وأضافت لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم قدم لنا نموذجًا للفخر، خلال هذا الحدث المهيب الذي شهدته مصر، فكان مشهده اليوم خلال حفل نقل المومياوات تشير إلى قائد عظيم، فكانت مشيته تتسم بالفخر والزهو، وواثق الخطوة وهذا نابع من تاريخ شريف يسير عليه الرئيس ليفخر به، فهو أفضل وجهة لمصر.





وتابعت أن شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي أثرت في الكثير ممن حوله، فمن الملاحظ من بداية حكمه وحتى اليوم، بدأ الوزراء ومن حول الرئيس بالرغم من أنهم لم يأتوا من خلفية عسكرية، إلا أنهم بدأوا في محاكاة تصرفات وأسلوب تعامل الرئيس، حتى في لغة الجسد والحركة، وهذا المظهر حاليًا ينقل إلينا عبر الشاشة كي يتعلم منه المواطن كيف يكون شخصًا واثقًا في ذاته.



