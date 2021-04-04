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أخبار العالم

عمان.. المكاتب الحكومية تعمل بنصف موظفيها اعتبارا من اليوم

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:10 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقي
تبدأ المكاتب الحكومية فى سلطنة عمان اعتبارًا من اليوم، الأحد، العمل بسعة 50 بالمائة فقط من الموظفين مع عمل باقي الموظفين عن بُعد، وذلك كجزء من الإجراءات التي أتخذتها اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، لوقف انتشار الجائحة في البلاد. 

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشبيبة"، ستكون هذه الخطوات سارية المفعول حتى إشعار آخر بحسب بيان اللجنة العليا.

وبحسب البيان الذي صدر الأربعاء الماضي «يجب على الموظفين الذين لا يحضرون إلى أماكن عملهم أداء الأعمال الموكلة إليهم عن بعد اعتبارًا من يوم الأحد-اليوم- 4 أبريل 2021 ، حتى إشعار آخر».

وفيما تواصل الحكومة تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية لوقف ارتفاع الحالات المنومة في المستشفيات ومنها سريان الإغلاق الجزئي للأنشطة والحركة الناس والمركبات من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، يوميا أعلنت وزارة الصحة الخميس عن تسجيل 800 حالة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات وتعافي 673 حالة. 


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