ناقد رياضي: فوز الزمالك على مولودية الجزائر جدد آمال القلعة البيضاء

قال سعد صديق، الناقد الرياضى، إن فوز الزمالك على فريق مولودية الجزائر بنتيجة 2 - صفر يشير إلى تجدد آمال القلعة البيضاء، ومن المتوقع أن يفوز فى مباراته القادمة بسهولة.









وأوضح "صديق"، خلال استضافته ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجولة الأخيرة ستشهد العزم على تحقيق جميع آمال نادى الزمالك ويتأهل للدور 8 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.





وأضاف أن التعادل أو الهزيمة ستطيح بآمال نادى الزمالك فى بطولة دورى أبطال أفريقيا ولابد من تحقيقه نتيجة إيجابية، ولفت إلى أن الأمل تجدد مرة أخرى لديه بعد فوزه في مباراته أمام مولودية الجزائر.





ونوه إلى أن الزمالك يمتلك مهارات فردية مميزة ولكن التنقلات الكثيرة فى الجهاز الفنى نتج عنها بعض الاضطرابات في أداء اللاعبين، مشيرا إلى أن شيكابالا لاعب موهوب ويمتلك مهارات كبرى بأدائه.





وأوضح أن الزمالك يمتلك فى الدورى 33 نقطة خلال 14 مباراة مقابل 27 نقطة للنادى الأهلى خلال 11 مباراة، لافتا إلى أن تحديد من الفائز بالدورى سيكون خلال آخر أسبوعين من هذا الماراثون.