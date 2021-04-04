بسبب ميسي.. نيمار يعطل مفاوضات تمديد عقده مع سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

أكد تقرير صحفي أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أوقف مفاوضات تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، بسبب التطورات الأخيرة بشأن مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة.









وذكرت صحيفة "ARA" الكتالونية أن نيمار أوقف مفاوضات تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، بسبب الأنباء التي تشير إلى اقتراب ميسي من البقاء في برشلونة.









وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن نيمار مستعد للعودة إلى برشلونة وتخفيض راتبه، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منه البلوجرانا.









وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.









كان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، عن طريق كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع برشلونة ، والمقدر بنحو 222 مليون يوور.