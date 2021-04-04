ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب ميسي.. نيمار يعطل مفاوضات تمديد عقده مع سان جيرمان للعودة إلى برشلونة

الأحد 04/أبريل/2021 - 12:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
أكد تقرير صحفي أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أوقف مفاوضات تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، بسبب التطورات الأخيرة بشأن مستقبل ليونيل ميسي مع برشلونة.


وذكرت صحيفة "ARA" الكتالونية أن نيمار أوقف مفاوضات تمديد عقده مع باريس سان جيرمان، بسبب الأنباء التي تشير إلى اقتراب ميسي من البقاء في برشلونة.


وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن نيمار مستعد للعودة إلى برشلونة وتخفيض راتبه، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منه البلوجرانا.


وينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.


كان نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، عن طريق كسر الشرط الجزائي الموقع في عقده مع برشلونة ، والمقدر بنحو 222 مليون يوور.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد نجم السيلساو.. الطموح يقود نيمار من القمة إلى الهاوية

غضب عارم في برشلونة بسبب صورة ميسي بقميص باريس سان جيرمان

نيمار يغري ميسي للانضمام إلى باريس سان جيرمان

قرار جديد من مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع ميسي

مقابل 430 مليون إسترليني.. مانشستر سيتي يوضح حقيقة تجديد مفاوضات ضم ميسي

تعرف على قائمة أكثر 5 لاعبين تقاضيًا للرواتب في أوروبا

ترشيحاتنا

الحكومة تنفي ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان

بيان عاجل لـ سلطنة عمان بشأن الأردن

وزيرة الصحة: تلقي 148 ألفًا و 987 مواطنًا من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى اليوم

قمة نارية بين بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفيدرالية

أحلى من المحلات.. طريقة عمل شكلمة في المنزل

الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور على خلفية مباراة مولودية الجزائر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعود تاريخها إلى 134 عامًا.. عملة نادرة تباع بمبلغ يقارب مليون دولار.. هذه قصتها

منى زكي ونيللي كريم ويسرا الأبرز.. تعرف على أسرار أناقة النجمات في موكب نقل المومياوات الملكية

شاهد.. نتائج بطولة الجونة الدولية للموتوكروس فى مصر