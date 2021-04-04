نشرة أخبار العالم | برقية تهنئة من أمير الكويت لـ الرئيس السيسي.. تضامن عربي مع الأردن.. وإشادة دولية بموكب نقل المومياوات الملكية

بمناسبة حفل المومياوات الملكية.. برقية تهنئة من أمير الكويت للرئيس السيسي

مجلس النواب الأردني: نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن

قناة روسية: مصر تفتخر بتراثها القديم في عرض مبهر لموكب المومياوات الملكية

رقم قياسي .. 161 مليونًا يتلقون لقاح كورونا في أمريكا

بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن الأردن وقرارات الملك عبد الله





شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الأحداث الهامة وتصدر ذلك:





بمناسبة حفل المومياوات الملكية.. برقية تهنئة من أمير الكويت للرئيس السيسي

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة احتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارات في الفسطاط.





ووفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية، أعرب الشيخ نواف في البرقية، عن خالص تهانيه بمناسبة الاحتفالية، مشيدًا بالاستعدادات الكبيرة والجهود المكثفة التي قامت بها أجهزة الدولة المعنية لإنجاح هذه الاحتفالية والخروج بها بالشكل اللائق والمتميز.





ولفت إلى أن هذا الحدث التاريخي يبرز التاريخ العريق والزاهر بالإنجازات لمصر على مر العصور وإسهاماتها البارزة في المسار الحضاري للانسانية، متمنيا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية ولمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.





وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.





وجذب حفل نقل 22 مومياء ملكية فرعونية أنظار العالم أجمع، أمس السبت، وذلك في موكب مهيب ضخم على متون عربات خاصة مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية من المتحف المصري إلى متحف الحضارات بالفسطاط.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال موكب المومياوات الملكية، بعد وصوله متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان ذلك بحضور رؤساء اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية.





وتميز الحفل الذي أقيم على جزئين في نفس التوقيت أحدهما كان مع تحرك الموكب من مدخل المتحف المصري بالتحرير، والثاني كان داخل متحف الحضارة بالفسطاط، بعزف الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي، أنشودة "مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام".





مجلس النواب الأردني: نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن





قال رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، إن :" نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن"، لافتا إلى أن الاردن حسم أمس بشكل صارم اي مساس بأمنه واستقراره.





وتابع رئيس مجلس النواب وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية أن :" نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة".





من جانبه قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان:" الاردنيون استطاعوا عبور كافة الازمات التي مر بها وطنهم .. لم يشهد الاردن يوما تصفية لمعارضة ولا اقصاء لمكون سياسي".





وكان قد قال وزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو، ان برنامج الاردن لتطعيم اللاجئين وطالبي اللجوء ضد فيروس كورونا، يعتبر انموذجا للتضامن في المنطقة وخارجها.





وقال الوزير في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا) في مستهل زيارته التي بدأها للمملكة اليوم الاحد، ان الأردن شريك مميز للغاية وموثوق في هذه المنطقة، ويمارس نهجا متوازنا ومنطقيا ضروريا للاستقرار الإقليمي. واشار الوزير الروماني الى العمل الدؤوب الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الجهود الدولية ضد الإرهاب والتطرف والعنف والتشدد، مؤكدا ان هذه الظواهر معقدة للغاية وتتطلب معرفة عميقة واستجابات متعددة الأوجه، وتشمل مبادرة القيمة المضافة لعملية العقبة التي اطلقها جلالته.





وأعرب عن تقدير بلاده للدور المهم الذي يلعبه الأردن في عملية السلام في الشرق الأوسط، وقال:"نرحب بالمحادثات الهادفة الأخيرة لتحقيق السلام في المنطقة ضمن إطار عمان، التي تسمى أيضًا مجموعة "ميونيخ" ".





قناة روسية: مصر تفتخر بتراثها القديم في عرض مبهر لموكب المومياوات الملكية

أشادت قناة "روسيا اليوم"، بالحفل الذي أقيم أمس السبت، لنقل المومياوات الملكية، من متحف التحرير إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط حيث يرقد الأجداد.





وقالت "روسيا اليوم" إن مصر نقلت ملوكها وملكاتها القدامى، بما في ذلك الملك رمسيس الثاني والملكة حتشبسوت، إلى مرقدهم الجديد في حفل ضخم مصمم لعرض تراث البلاد وتنشيط الجذب السياحي.





وأوضحت أن المومياوت الملكية نُقِلت عبر عربات ذهبية تم تجهيزها لنقل هؤلاء الملوك إلى مكانهم الجديد، حيث كانت تشبه المراكب القديمة التي كانت تنقل الفراعنة المتوفين إلى مقابرهم.





وأشارت إلى أن المومياوات تم وضعها داخل كبسولات من النيتروجين، للوصول بهم إلى المتحف القومي للحضارة الذي افتتح في حفل رائع.





وأضافت أن الحفل تميز بالعروض الفنية المختلفة وإبراز المعالم المصرية الشهيرة في مبادرة واضحة لتعزيز السياحة، وسط أزمة جائحة كورونا التي عصفت بصناعة السياحة حول العالم.





وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في استقبال موكب المومياوات الملكية، بعد وصوله متحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وكان ذلك بحضور رؤساء اليونسكو ومنظمة السياحة العالمية.





يذكر، أنه تم نقل 22 مومياء ملكية فرعونية لـ 18 ملكًا و4 ملكات من الأسرات السابعة عشرة وحتى العشرين، في الموكب الذهبي المهيب على متون عربات خاصة مزينة بالنقوش والرموز الفرعونية.





وتميز الحفل الذي أقيم على جزئين في نفس التوقيت أحدهما كان مع تحرك الموكب من مدخل المتحف المصري بالتحرير، والثاني كان داخل متحف الحضارة بالفسطاط، بعزف الأوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسي، أنشودة "مختارات من ترانيم المهابة لإيزيس من معبد دير الشلويط ومختارات من نصوص الأهرام".





رقم قياسي .. 161 مليونًا يتلقون لقاح كورونا في أمريكا

تلقى أكثر من 161 مليون أمريكي جرعة لقاح Covid-19 ، وفقًا للبيانات التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بحسب سي إن إن.





ذكر مركز السيطرة على الأمراض أن 161،688،422 جرعة مُعطاة للسكان، ما يمثل حوالي 77.8٪ من 207،866،645 جرعة تم توزيعها في وقت سابق.





وتم انجاز 4081،959 جرعة خلال الساعات الماضية، خلال متوسط ​​سبعة أيام بنحو 3072.527 جرعة في اليوم.





وأظهرت بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، أنه من بين 104 ملايين شخص تلقوا جرعة واحدة على الأقل ، تم تطعيم أكثر من 59 مليونًا بشكل كامل.





تم إعطاء أكثر من 4 ملايين شخص جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال اليوم الماضي في الولايات المتحدة ، مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا.





وعلق الدكتور سايروس شاهبار ، مدير بيانات الخاصة Covid-19 في البيت الأبيض ، على ذلك على تويتر ، محتفلًا بالأرقام.





قال" الملايين يتجمعون لتسريع تقدمنا ​​نحو السيطرة على الوباء! ".





بيان عاجل للرئاسة اللبنانية بشأن الأردن وقرارات الملك عبد الله

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، دعمه الكامل للمملكة الأردنية الهاشمية، ووقوفه التام مع القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني بن الحسين.





ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أكد عون، وقوف بلاده رئاسة وشعبا إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في البلد الشقيق الذي لطالما وقف بجانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها.





وأضاف عون في بيان، أن "مواقف الملك عبدالله الثاني كانت خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية".





يذكر أن السلطات في الأردن، اعتقلت أمس السبت، الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله رئيس الديوان الملكي الأسبق وآخرين لأسباب أمنية.





من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال الأمير حمزة.





وأوضح الحنيطي أنه طلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره"، وذلك في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، اعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.