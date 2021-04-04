المشدد 15 سنة لسائق قتل شابا في مشاجرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل ،اليوم، حكمها بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 15 سنة، لقتله شاب طعنا بسلاح أبيض، عقب نشوب مشاجرة بين المتهم ووالدة المجنى عليه وشقيقتها بسبب خلافات زوجية .

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة بلبيس، بوصول " ح . م " إلى مستشفى بلبيس مصابا بجرح طعنى بالصدر وتوفى متأثرا بإصابته

علي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات، أن وراء إرتكاب الواقعة " ع . ع " 60 عاما سائق، زوج شقيقة والدة المجنى عليه، وتبين أن هناك خلافات بينهما لشكه فى سلوكياتها تركت على أثرها المنزل وتوجهت للإقامة بمنزل والدتها، وخلال تلك الفترة كان المتهم دائم محاولة التعرض لها والتشهير بها أمام مسكن والدتها، وأثناء جلوس زوجته رفقة شقيقتها أمام منزلها فوجئا بتوجه المتهم نحوهما مشهرا عصا فى يده محاولا التعدى عليهن إلا أن شقيقة زوجته تصدت له فأحدث إصابتها بالوجه واليد اليمني، وعند سماع نجلها المجنى عليه صوت استغاثتها حاول الدفاع عنها ، فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض " سكين" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا الي محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.