تمهيدا للافتتاح .. محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير حديقة عبد المحسن الصباحي ومكتب بريد قويسنا

أجري اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ظهر اليوم جولة ميدانية لمدينة قويسنا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.





تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لرفع كفاءة وتطوير حديقة عبد المحسن الصباحى والمقامة على مساحة 1800م2 بتكلفة تقديرية 3,6 مليون جنيه تنفيذ هيئة البنية التعليمية ، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر.





كما تفقد المحافظ الأعمال التجهيزية لرصف ورفع كفاءة شارع عبد المحسن الصباحى ، موجها رئيس المدينة بعمل جزيرة وسطى وزراعة أعمدة ديكورية جديدة لإضفاء مظهر حضارى بالشارع ، وكذا التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لدراسة توصيل خدمة الصرف الصحى لمنطقة الشيخ رمضان المتفرعة من شارع عبد المحسن الصباحى .





وتفقد المحافظ التجهيزات النهائية لمكتب بريد قويسنا الجديد ( إنشاء جديد) المقام على مساحة 100 م2 تمهيدًا لافتتاحه ، والمكون من ثلاث طوابق لخدمة أهالي المركز ، مشددًا علي ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت لتقديم خدمة مميزة وبجودة عالية، كما وجه رئيس المدينة بضرورة التنسيق مع مديرية الطرق بشأن رصف الشارع المتفرع من شارع الجلاء المؤدى الى مكتب البريد الجديد.



