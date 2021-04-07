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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالد الغندور يكشف كواليس طلب بيراميدز التعاقد مع فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق،  كواليس رغبة نادي بيراميدز بشأن التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك : "يجب حسم ملف فرجاني ساسي في أسرع وقت بسبب مستواه المميز، وأزمة مواعيد الأجندة المحلية واقتراب نهاية عقده ، هناك أندية مصرية تريد التعاقد مع فرجاني ساسي".

وشدد "نعلم أن نادي بيراميدز يريد التعاقد مع ساسي وهناك عرض ، كارتيرون أصدر قراراً بمعاقبة أحمد عيد بعدما أبلغه أسامه نبيه بتصرف اللاعب في إحدى مباريات فريق الشباب، اللاعب لن يتدرب مع الفريق الأول أو يشارك في مباريات الشباب".

واختتم "كارتيرون طلب من اللاعب المشاركة مع الشباب لكي يستعيد مستواه بعد غيابه عن المباريات لفترة طويلة مع باتشيكو".

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