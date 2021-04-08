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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نادر العباسي: "نقل المومياوات" الحدث الأهم في حياتي.. والحفل كان له "تيمة معينة"

نادر العباسي
نادر العباسي

قال المايسترو نادر عباسي، قائد الملحمة الموسيقية بحفل نقل المومياوات الملكية، إن قيادة الأوركسترا المصاحب لنقل المومياوات الملكية هو الأهم في حياته، لافتاً إلى أنه حدث تاريخي، ويحدث مرة في العمر.

وأضاف المايسترو نادر عباسي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أن عدد الأوركسترا الكبير مكلف ماديا جدا، وليس من السهل تكوينه، ولابد أن يكون العازف على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه كان يشعر بأنه سيكون هناك رد فعل إيجابي للحدث، لكنه لم يتوقع رد الفعل، مشيراً إلى أن البطل الحقيقي هو المواطن المصري.

وأوضح أن الحفل كان له تيمة معينة منذ بداية الأوركسترا بشكل جنائزي، وشكل آخر فيه أمل وفرحة، لافتاً إلى أن هناك جرأة في خوض تلك التجربة، خاصة أنها تجربة تقدم لأول مرة في العالم.

ولفت إلى أن بروفات الموسيقى أخذت 10 بروفات، و2 بروفة مع الكورال، مؤكدا أن العازفين كان لديهم طاقة إيجابية جيدة.

 

رأي عام نقل المومياوات نقل المومياوات الملكية نادر عباسي

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