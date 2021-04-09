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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع طفيف لـ الدولار.. العملة الأمريكية تتجه لأضعف أداء أسبوعي

ارتفاع طفيف لـ الدولار
ارتفاع طفيف لـ الدولار

ارتفع الدولار على نحو طفيف اليوم الجمعة، لكنه يتجه صوب تسجيل أضعف أداء أسبوعي في العام،حيث حفزت بيانات قوية في أوروبا، وضعف مفاجئ اعترى أرقام الوظائف الأمريكية، وإصرار مجلس الاحتياطي على إتباع سياسية تيسيرية المستثمرين على تقليص رهاناتهم على العملة الأمريكية.

كما يتجه اليورو والين لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أربعة وخمسة أشهر على الترتيب، بينما يستقر مؤشر الدولار، الذي انخفض 0.9 % في الأسبوع الجاري، قرب أدنى مستوى في أسبوعين عند 92.171.

وقال كيت جوكس رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي لدى سوسيتيه جنرال:"باختصار، انتعاش الدولار في الربع الأول انتهت طاقته، مثلما حدث في مبيعات السندات".

وفي الجلسة الآسيوية، تراجع اليورو 0.1 % لكنه تماسك فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم عند 1.1900 دولار، بينما تجاوز الين متوسطه المتحرك في 20 يوما ليستقر عند 109.32 للدولار وربحت العملتان 1.3 % لكل منهما مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وزاد اليورو بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع، لينتعش من أدنى مستوى في عام عند 84.70 بنس الذي سجله يوم الإثنين ليلامس 86.81 بنس، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير، في ظل تنامي مخاوف بشأن اعتماد بريطانيا على لقاح أسترا زينيكا.

وخالف الإسترليني الاتجاه العام مقابل الدولار هذا الأسبوع، وانخفض 0.7 % منذ بداية الأسبوع ليستقر عند 1.3723 دولار.

وتسببت أجواء حذرة إلى حد طفيف في أسواق الأسهم وتحذير البنك المركزي الأسترالي من مخاطر الإقراض المفرط في فرض ضغوط على الدولار الأسترالي، الذي تراجع نحو 0.4 % إلى 0.7623 دولار أمريكي ليمضي على مسار تحقيق مكسب أسبوعي 0.4 % وهبط الدولار النيوزيلندي 0.3 % إلى 0.7036 دولار أمريكي ويرتفع 0.3 % في الأسبوع.

الدولار العملة الأمريكية

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