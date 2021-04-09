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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خاص| ماذا قال البرلمان التونسي عن زيارة الرئيس قيس سعيد للقاهرة

الرئيسان عبد الفتاح
الرئيسان عبد الفتاح السيسي وقيس سعيد

قال البرلماني والسياسي التونسي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، مبروك كرشيد، إن زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد للقاهرة مهمة جدا بذاتها باعتبارها الأولى من نوعها منذ توليه سُدة الحكم في 15 سبتمبر 2019.

وأوضح "كرشيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الأهمية تأتي من كون الزيارة للشقيقة الكبرى مصر والتي تلعب دورا بارزا ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي، بل على المستويين العربي والعالمي من حيث التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وتابع "كرشيد"، قائلا: يعلم الجميع أن المنطقة العربية تعيش منذ فترة أحداثا طاحنة تستهدف أمنها واستقرارها، منها الحرب في ليبيا والتي بدأت تضع أوزارها وتنتهي، لافتا أن مصر قامت بدور كبير من أجل إنهاء هذه الحرب وعدم سيطرة تركيا على ليبيا بشكل نهائي وقامت بدور استراتيجي يحمي أيضا الحدود التونسية؛ لأن وجود الأتراك على الحدود "التونسية - الليبية" مثل خطرا حتى على تونس، معقبا: "أعتقد أن مصر لعبت هذا الدور ويمكن لـ تونس لعب دور في تنقية الأجواء".

وأكد السياسي التونسي ، أن تعاون "مصر - تونس" فيما يخص المسألة الليبية، وتحديدا في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وحتى العسكري من شأنه أن يجعل ليبيا دولة أكثر حرية، وأكثر قدرة على استرجاع إمكانياتها الكبيرة، والنهوض بشعبها والتأثير الإيجابي على الدول العربية المجاورة لها ومنها تونس ومصر وهذا أهم الملفات التي يحملها الرئيس قيس سعيد للنقاش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والوصول لاتفاقات فيه.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، بمطار القاهرة، نظيره التونسي قيس سعيد، الذي يحل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية لثلاثة أيام.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية، غداً، بقصر الاتحادية، ومن المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، أمنيا واقتصاديا واستثماريا.

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