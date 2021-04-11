نائب: خلق كوادر مجتمعية تطوعية من شباب القرى للتوعية بخطورة الإدمان

أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة بعنوان "قرية بلا إدمان"، مؤكدا على أهميتها البالغة في توعية الشباب للوقاية من الإدمان وخاصة في القرى التي تتزايد بها نسبة الإدمان.

البلشي يحذر من انتشار تجار المخدرات



وحذر النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، من تواجد تجار بيع المخدرات في محيط كثير من القهاوي الشعبية في بعض المناطق، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الفئات التي تعيق تقدم المجتمع، موضحا أن انتشار نسبة تعاطي المخدرات يأتي بسبب تطلعات البعض للثراء الفاحش مما يدفعه لممارسة هذه التجارة، بالإضافة على تدني أخلاقيات البعض والبعد عن الدين والإهمال في ممارسة الرياضة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع رقابة دورية على القهاوي الشعبية والمناطق المشبوهة فضلا عن الصيدليات التي تقوم ببيع الحبوب المخدرة، لمواجهة هذا الخطر الزاحف الذي يلتهم طاقات الشباب ويتسبب في خراب بيوتهم.

وأشار النائب أحمد البلشي إلى ضرورة خلق كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، من أجل نشر القيم المجتمعية النبيلة بها، والتوعية بخطورة مشاكل الإدمان، والتي تقود غالبا إلى نهاية مظلمة.



وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة بعنوان "قرية بلا إدمان".

تتضمن المبادرة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪ ‬وفى سرية تامة.



وأكدت نيفين القباج أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني هذه القرى، وخاصة الشباب والمراهقين، ويتم تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪ .‬