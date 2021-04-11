عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: خلق كوادر مجتمعية تطوعية من شباب القرى للتوعية بخطورة الإدمان

النائب أحمد البلشي
النائب أحمد البلشي

أشاد النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، بإطلاق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة بعنوان "قرية بلا إدمان"، مؤكدا على أهميتها البالغة في توعية الشباب للوقاية من الإدمان وخاصة في القرى التي تتزايد بها نسبة الإدمان.

البلشي يحذر من انتشار تجار المخدرات


وحذر النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، من تواجد تجار بيع المخدرات في محيط كثير من القهاوي الشعبية في بعض المناطق، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذه الفئات التي تعيق تقدم المجتمع، موضحا أن انتشار نسبة تعاطي المخدرات يأتي بسبب تطلعات البعض للثراء الفاحش مما يدفعه لممارسة هذه التجارة، بالإضافة على تدني أخلاقيات البعض والبعد عن الدين والإهمال في ممارسة الرياضة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة وضع رقابة دورية على القهاوي الشعبية والمناطق المشبوهة فضلا عن الصيدليات التي تقوم ببيع الحبوب المخدرة، لمواجهة هذا الخطر الزاحف الذي يلتهم طاقات الشباب ويتسبب في خراب بيوتهم.

وأشار النائب أحمد البلشي إلى ضرورة خلق كوادر مجتمعية تطوعية من شباب هذه القرى، من أجل نشر القيم المجتمعية النبيلة بها، والتوعية بخطورة مشاكل الإدمان، والتي تقود غالبا إلى نهاية مظلمة.


وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق مبادرة لتنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات في القرى بالمحافظات المختلفة بعنوان "قرية بلا إدمان".

 

تتضمن المبادرة تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة إلى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 لتقديم الخدمات العلاجية مجانا‪ ‬وفى سرية تامة.


وأكدت نيفين القباج أنه يتم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني هذه القرى، وخاصة الشباب والمراهقين، ويتم تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على  التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب  للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما يتم تنفيذ زيارات منزلية  للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ،ويتم تقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن التابع للصندوق‪ .‬

الإدمان أحمد البلشي مجلس الشيوخ برامج توعوية المخدرات

موضوعات متعلقة

"بالمجان وبسرية تامة".. تعرف على طرق التخلص من الإدمان والحصول على مشروع

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاده .. عمر الشريف أول مصري يحصل على الجولدن جلوب ويرشح للأوسكار

شاهد | الكشف عن مسرب صور مؤسس "أمازون" الحميمية مع لورين سانشيز

لهذا السبب .. بوريس جونسون يقرر عدم حضور جنازة الأمير فيليب

مدرب صن داونز لـ موسيماني : شالوليلي وسيرينو ليسا للبيع

الصحة العالمية: أزمة صادمة بشأن لقاحات كورونا

هدف ملغي.. ملخص لمسات مصطفي محمد مع جالاتا سراي ضد كاراجومروك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد ساخر من محمد رمضان على عمرو أديب

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

خاص | الحبس ثلاث سنوات .. محامي يكشف تفاصيل بلاغه ضد محمد رمضان للنائب العام

يدفع الثمن.. تعليق مؤثر من ميدو بعد إقصاء الزمالك من دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن عودة الرحلات الدولية

لا يعمل في صمت.. خبطتين في رأس «محمد رمضان» قبل عرض مسلسل موسى

شخصان يقابلان الله يوم القيامة على هيئة زان وسارق.. احذر أن تكون منهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد