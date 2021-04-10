وزيرة الثقافة : رئيس تونس يحضر غداً احتفالية في دار الأوبرا

يحيها لطفي بوشناق

قالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الرئيس السيسي أعلن عام 2021 -2022 عام الثقافة المصرية التونسية، مضيفة: "بدأنا في تجهيز أجندة متبادلة مع الجانب التونسي على الفور".

وأضافت إيناس عبد الدايم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس التونسي يشهد حفلا طربيا في دار الأوبرا المصرية في ليلة مصرية تونسية غدًا".

وتابعت إيناس عبد الدايم: "نجم الليلة الطربية هو الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة ريهام عبد الحكيم".

وأكملت إيناس عبد الدايم: "بدأنا في تجهيز أجندة التعاون المشترك في مختلف مجالات الثقافة والفنون بين البلدين ".

ولفتت إيناس عبد الدايم : "سيتم عقد أكثر من مؤتمر ثقافي وفعاليات ومعارض فنية في مصر وتونس وننتظر اقتراحات الجانب التونسي في هذا الشأن".