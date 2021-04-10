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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يحيها لطفي بوشناق

وزيرة الثقافة : رئيس تونس يحضر غداً احتفالية في دار الأوبرا

رئيس تونس
رئيس تونس

قالت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن  الرئيس السيسي أعلن عام 2021 -2022 عام الثقافة المصرية التونسية، مضيفة: "بدأنا في تجهيز أجندة متبادلة مع الجانب التونسي على الفور".

 

وأضافت إيناس عبد الدايم  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الرئيس التونسي يشهد حفلا طربيا في دار الأوبرا المصرية في ليلة مصرية تونسية غدًا".

 

وتابعت إيناس عبد الدايم: "نجم الليلة الطربية هو الفنان التونسي لطفي بوشناق والفنانة ريهام عبد الحكيم".

 

وأكملت إيناس عبد الدايم: "بدأنا في تجهيز أجندة التعاون المشترك في مختلف مجالات الثقافة والفنون بين البلدين ".

ولفتت إيناس عبد الدايم : "سيتم عقد أكثر من مؤتمر ثقافي وفعاليات ومعارض فنية في مصر وتونس وننتظر  اقتراحات الجانب التونسي في هذا الشأن".

 

وزيرة الثقافة أحمد موسى اخبار التوك شو رئيس تونس الرئيس السيسي لطفي بوشناق

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