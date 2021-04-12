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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد | أحمد موسى يعلن تلقيه لقاح كورونا

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أعلن الإعلامي أحمد موسى، تلقيه لقاح فيروس كورونا، قائلا :"انا إنهارده اخدت التطعيم، وهو مهم جدا ولم أسأل نوع اللقاح الذي أخذته".


وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أنه :"أخذت التطعيم الصيني ضد كورونا ومصر متأكدة من درجة أمانه، وعلى المواطنين الذهاب لتلقي لقاح كورونا".


فيما حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن أول أسبوع في شهر رمضان في غاية الأهمية والخطورة وعلينا الالتزام.
 

وأضاف موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الوضع في مصر ليس جيد والإصابات لأسرة كاملة، وهذا أمر غير جيد والمستشفيات في مصر تتزايد فيها أعداد المصابين بالفيروس.


وتابع أنه فيروس كورونا منتشرة والناس غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والأيام القادمة غير جيدة، لافتا إلى أن المواطنين مسؤولين عن أي إجراء يمكن أن تتجه له الدولة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا.


ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديث للمواطنين، قائلا :"من فضلكم عدو أول أسبوع في رمضان على خير، ولو الوضع ظل كما هو سيتم عمل اجراءات اكثر صرامة وتذهب الدولة لسيناريو غير محبوب والإغلاق في الخامسة والسادسة وحظر حركة مرة أخرى".
 

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