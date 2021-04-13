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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في أول أيام شهر رمضان..أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 13 -4- 2021

خضروات
خضروات

ننشر أسعار الخضروات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 13 أبريل2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

وتراوحت سعر الطماطم من 1.25: 2.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس من 1.25: 2.7 جنيه للكيلو، وسعر البصل من 1.5: 4.5 جنيه للكيلو ،و سعر الكوسة من 2: 5 جنيه للكيلو، وسعر الجزر من 1.5: 2.5 جنيه للكيلو

 

وتراوح سعر الفاصوليا بين 5: 8 جنيهات للكيلو، سعر الباذنجان بلدي من 2: 5.5 جنيهات للكيلو ، سعر الباذنجان رومي من 2: 5 جنيه للكيلو ، وسعر الباذنجان الأبيض من 2.5: 5.5 جنيه للكيلو.

 

وتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 3.5: 6 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل رومي صوب 6 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل حامى بلدي من 3.5: 6 جنيهات للكيلو، سعر الفلفل حامى صوب 5 جنيهات للكيلو ، سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 10: 16 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الملوخية بين 5: 7 جنيه للكيلو، سعر الخيار صوب من 3: 5.5 جنيه للكيلو، سعر الخيار بلدى من 2.5: 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباميا من 30 إلى 35 جنيها للكيلو، وسعر البسلة من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو، وسعر السبانخ من 3: 5 جنيه للكيلو، وسعر القلقاس من 3.5: 6.5 جنيه للكيلو.

 

وسجل سعر الثوم من 5: 9 جنيهات للكيلو، سعر البنحر من 2: 4 جنيهات للكيلو، سعر الورق عنب بناتى من 10: 20 جنيها للكيلو، وسعر الورق عنب بلدى من 7: 13 جنيه للكيلو، وسعر خس الكابوتشى 5 لواحدة، وسعر القرنبيط (الواحدة 2 كيلو) من 3: 4 جنيهات للواحدة، وسعر البروكلى 5 جنيهات للواحدة، وسعر عيش الغراب ( الطبق 250 جم) 25 جنيها

 

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، تراوح سع فى سوق العبور تراوح سعر البرتقال ابو سرة من 4 - 8 جنيه للكيلو ، وسعر البرتقال صيفى من 2- 4 جنيهات للكيلو ، سعر جريب فروت من 7- 10 جنيه للكيلو.

 

وسجل سعر اليوسفى من 4- 7 جنيه للكيلو، سعر الليمون بلدى 6- 16 جنيها للكيلو ، وسعر الليمون اضاليا 6 جنيهات للكيلو ، وسعر العنب المستورد أصفر أو أسود 20 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر التفاح أمريكى  من 17 - 23 جنيها للكيلو، وسعر التفاح جولدن من 13-  17 جنيها للكيلو، وسعر التفاح سورى لبنانى من 12 -14 جنيها للكيلو.

 

وبلغ سعر البلح السيوى 20 جنيها للكيلو ، سعر بلح ثلاجة 6 جنيهات للكيلو ، وسعر بلح شامية من 6 -8 جنيهات للكيلو ، سعر بلح ابريمى من 4.5 - 6.5 جنيهات للكيلو ، و سعر بلح مركابى من 5 - 11 جنيها للكيلو ، وسعر البلح ابيض غزال من 7- 17 جنيها، و سعر البلح الوردة من 8-  18 جنيها للكيلو، سعر البلح البرتموته من 8 - 20 جنيها للكيلو ، و سعر البلح الاسوانى من 6- 14 جنيها للكيلو، وسعر البلح السكوتى من 8- 20 جنيها للكيلو، وسعر البلح الجنديلة من 8- 20 جنيها للكيلو ، وسعر البلح قرن الغزال من 20 - 30 جنيها للكيلو

 

وتراوح سعر الفراولة بين 4 - 7 جنيهات للكيلو ، وسعر الرمان من 7- 11 جنيها للكيلو ، وسعر الجوافة من 4-  7 جنيهات للكيلو ، سعر الكنتالوب من 3 - 5 جنيهات للكيلو، و سعر البطيخ 1 ( 8 :10 كجم) من 32 - 40 جنيها للواحدة، و سعر البطيخ2( 6 :8 كجم) من 21: 28 جنيها للواحدة ، وسعر البطيخ 3 ( 4 :6 كجم) من 12: 18 جنيها للواحدة

 

وسجل سعر الخوخ البلدى عرايشى من 4: 9 جنيهات للكيلو ، وسعر الكمثرى المستوردة 25 جنيها للكيلو ، وسعر الاناناس 35 جنيه للكيلو ،وسعر الكيوى 26 جنيها للكيلو، وسعر الأفوكادو من 30: 35 جنيها للكيلو

 

وسعر الموز البلدى من 5: 7 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المغربى من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو، وسعر الموز المستورد من 15 إلى 25 جنيها.

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