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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتنسيق مع الأورمان .. محافـظ المنوفية : ذبح 20 عجل وتوزيعها لحومها على المحتاجين

صدى البلد

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بأنه تم ذبح 20 عجل بلدى، وتوزيعها على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية ، وكذا الأرامل والمطلقات خلال شهر رمضان المبارك ، بالتنسيق مع جمعية الأورمان بالمحافظة ، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل تلك الأسر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وآمنة.


وأشار محافظ المنوفية، إلى حرصه واهتمامه على التعاون الدائم والوثيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي باعتباره أحد أهم المجالات التنموية.


وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية ، أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.


من جانبه، أشاد محافظ المنوفية ، بأهمية جهود المجتمع المدني، مثمناً دور الجمعية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها ودورها الفعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن ، مؤكدا علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية والخيرية والتي تؤكد علي دورها الرائد في تنمية خدمة المجتمع.

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