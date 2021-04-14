لطلاب اداب القاهرة ... تعرف على مواعيد المحاضرات الجديدة خلال شهر رمضان
أعلنت إدارة كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد اليوم الدراسى خلال شهر رمضان الكريم .
ونوهت إدارة كلية الاداب ، ان المحاضرات سوف تبدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا .
و كان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة، عن الانشطة الطلابية خلال شهر رمضان بالفصل الدراسى الثانى .
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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، انه سيتم تقديم نشاطات للطلاب خلال شهر رمضان اونلاين على الصفحة الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مؤكدا انه لا يوجد اى نشاطات حضوريا بالكلية .
وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.