لطلاب اداب القاهرة ... تعرف على مواعيد المحاضرات الجديدة خلال شهر رمضان



أعلنت إدارة كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن موعد اليوم الدراسى خلال شهر رمضان الكريم .

ونوهت إدارة كلية الاداب ، ان المحاضرات سوف تبدء من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا .



و كان قد كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الاداب بجامعة القاهرة، عن الانشطة الطلابية خلال شهر رمضان بالفصل الدراسى الثانى .

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وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، انه سيتم تقديم نشاطات للطلاب خلال شهر رمضان اونلاين على الصفحة الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، مؤكدا انه لا يوجد اى نشاطات حضوريا بالكلية .

وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.